Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor! TRT 1'in fenomen dizisinde deprem! Seyirci çileden çıktı! Her şey değişecek...

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Doğduğun Ev Kaderindir gibi bir çok büyük yapımda rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde 'Despina' karakterine hayat veriyordu. Arslan'ın hayranlarını üzecek haber geldi. Başarılı oyuncunun diziye vedası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Eylül ayında TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oyunculuğu kısa süren Arslan'ın vedası herkesi şaşkına uğrattı.
Tam 8 yıl önce Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Gülcan Arslan daha sonra yurtdışında da sıkı takipçileri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ''Fahriye Sultan'' karakteriyle akıllarda yer edinmişti.
Ardından yıldızı parlayan Arslan bu kez Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Son olarak 16 Eylül'de TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu burada çok fazla barınamadı.
Gülcan Aslan'ın ayrılacak olması sevenlerini üzdü. Sevilen oyuncunun ne zaman ekibe veda edeceği şu an için henüz bilinmezken, sıkı takipçileri ise sosyal medya platformu üzerinden ayrılık haberi sonrası üzüntü duyduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.