Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.11.2021 08:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 08:22
    ABONE OL

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor! TRT 1'in fenomen dizisinde deprem! Seyirci çileden çıktı! Her şey değişecek...

    Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde vedalar başladı. TRT1'in ilgi ile takip edilen dizisinde ayrılıklar baş gösterdi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı ve kadrosunda Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, Pelin Akil Altan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide 'Despina' karakterini canlandıran Gülcan Arslan'dan kötü haber geldi.

    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor!

    Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Doğduğun Ev Kaderindir gibi bir çok büyük yapımda rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde 'Despina' karakterine hayat veriyordu. Arslan'ın hayranlarını üzecek haber geldi. Başarılı oyuncunun diziye vedası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Eylül ayında TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oyunculuğu kısa süren Arslan'ın vedası herkesi şaşkına uğrattı.

    Tam 8 yıl önce Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Gülcan Arslan daha sonra yurtdışında da sıkı takipçileri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ''Fahriye Sultan'' karakteriyle akıllarda yer edinmişti.

    Ardından yıldızı parlayan Arslan bu kez Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

    Son olarak 16 Eylül'de TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu burada çok fazla barınamadı.

    Gülcan Aslan'ın ayrılacak olması sevenlerini üzdü. Sevilen oyuncunun ne zaman ekibe veda edeceği şu an için henüz bilinmezken, sıkı takipçileri ise sosyal medya platformu üzerinden ayrılık haberi sonrası üzüntü duyduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

        GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

        Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı. İlk olarak TRT'de yayınlanan 'Sardunya Sokak' dizisinde hayat verdiği Canan karakteri ile televizyonda ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

        Sınıf, Hepimiz Birimiz İçin, Gurbet Kuşları, Kafkas, Kahramanlar, Her Şeye Rağmen, Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar, Günahkar gibi dizilerde rol alan Gülcan Arslan şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Nihal Karakterine hayat vermektedir. Gülcan Arslan, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.

        Gülcan Arslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Zengin ve Yoksul (Nihal) (TV Dizisi)
        2017 – Ölene Kadar (Beril) (TV Dizisi)
        2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Fahriye Sultan) (TV Dizisi)
        2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)
        2014 – Günahkar (Saliha) (TV Dizisi)
        2013 – Arka Sokaklar (Leyla) (TV Dizisi)
        2011 – Bir Çocuk Sevdim (Mine) (TV Dizisi)

        2011 – Her Şeye Rağmen (Leyla) (TV Dizisi)
        2011 – Entelköy Efeköy'e Karşı (Sinema Filmi)
        2009 – Kahramanlar (Figen) (TV Dizisi)
        2008 – Gurbet Kuşları (TV Dizisi)
        2008 – Sınıf (Zehra) (TV Dizisi)
        2008 – Hepimiz Birimiz İçin (Mine) (TV Dizisi)
        2007 – Sardunya Sokak (Canan) (TV Dizisi)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
        Haberler Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor! TRT 1'in fenomen dizisinde deprem! Seyirci çileden çıktı! Her şey değişecek...
            SON DAKİKA