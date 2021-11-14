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    • Magazin
    • 14.11.2021 17:13
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    • 14.11.2021 17:15
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    Gelinim Mutfakta'ya bomba isim! Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Lerzan Mutlu oldu! Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında?

    Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını her hafta farklı bir isim sunuyor ve bu hafta Lerzan Mutlu olacak. Bunu duyan izleyiciler Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Lerzan Mutlu’nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Sevilen program sunucusu, kahkahalarıyla yine herkesi şenlendirmeye hazırlanıyor. Bu hafta Gelinim Mutfakta’yı sunacak olan Lerzan Mutlu izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’ya bomba isim!

    Gelinim Mutfakta'ya bomba isim! Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Lerzan Mutlu oldu! Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin fenomen yemek yarışmasını her hafta farklı bir ünlü isim sunuyor ve renk katıyor. İzleyiciler yeni haftanın fragmanını görünce heyecanlandı ve Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Lerzan Mutlu'nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Lerzan Mutlu hakkında tüm bilgiler...

    GELİNİ MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU LERZAN MUTLU KİMDİR?

    Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

    Lerzan Mutlu Albümlerİ:

    Karabüyü (2001)
    Yar Dediğin Arar (2004)
    Tam İsabet (2006)
    Zirve (2009)
    EP'ler
    Aşk Acısı (2018)


    Single'lar
    Kibrit (2011)
    Oyuncu (2013)
    Kahraman (2014)
    Bizde Böyle (2014)

        Lerzan Mutlu Klipleri

        "Karabüyü"
        "Benden Giden Bana Döner"
        "Hançer"
        "Yar Dediğin Arar"
        "Aşk Dediğin Yürek İster"
        "Sızım Sızım"
        "Bir Numara"
        "Kibrit"
        "Oyuncu"
        "Bir An Bile Düşünmedim"
        "Kahraman"
        "Beni Benden Alırsan"
        "Farzet"
        "Bir Alo De"
        "Kaç Kadeh Kırıldı"
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