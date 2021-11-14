Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterilen şiirleri okuduktan sonra ''Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel. Ama hiçbiri şiir değil!'' diyen kimdir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterilen şiirleri okuduktan sonra ''Bu şiirler çok güzel, hepsi de güzel. Ama hiçbiri şiir değil!'' diyen kimdir?

A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Ahmet Hamdi Tanpınar

C: Cemal Süreya

D: Peyami Safa

Doğru cevap: (B) Ahmet Hamdi Tanpınar