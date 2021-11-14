2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

A: Yıldırım çarpması

B: Otomobil çarpması

C: Meteor düşmesi

D: Uçak kazası

Doğru cevap: (C) Meteor düşmesi