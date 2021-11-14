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    • Magazin
    • 14.11.2021 23:09
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    • 14.11.2021 23:15
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    22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

    2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    22 Ağustos 1888’de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

    2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 11.Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerle 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

    A: Yıldırım çarpması

    B: Otomobil çarpması

    C: Meteor düşmesi

    D: Uçak kazası

    Doğru cevap: (C) Meteor düşmesi

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    Haberler Magazin 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
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