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    • Magazin
    • 14.11.2021 21:47
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    • 14.11.2021 21:52
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    2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

    2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " 2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    2014’te Belçika’da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

    2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

    A: Utanç

    B: Korku

    C: Gurur

    D: Öfke

    Doğru cevap: (A) Utanç

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    Haberler Magazin 2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
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