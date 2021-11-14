2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2014'te Belçika'da duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A: Utanç

B: Korku

C: Gurur

D: Öfke

Doğru cevap: (A) Utanç