Ünlü isim tercini yaptı yeni rolüne geçiş yapacak! EDHO'yla bağları kopan isim için Çukurova'dan dev hamle

Yeni sezonunda atv ekranlarında heyecan yaratmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak gücüne güç kattı. Kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılıyor. EDHO'da 6 sezon boyunca canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle güçlü bir imaj çizen ünlü ismin Çukurova'nın gücüne güç katacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmamış olsa da detaylar yakında netleşecek.

YENİ TRANSFER İDDİASI

Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak ekranlardaki macerasına tam gaz devam ediyor.