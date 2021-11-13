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    • Magazin
    • 14.11.2021 09:57
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    • 14.11.2021 09:58
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    Ünlü isim tercini yaptı yeni rolüne geçiş yapacak! EDHO'yla bağları kopan isim için Çukurova'dan dev hamle

    Bir Zamanlar Çukurova Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı için hamleyi yaptı. Güçlü kadrosu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın gelecek bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova'ya katılacağı iddiası seyircileri heyecanlandırmaya yetti. Ancak yapımcı şirketten konu hakkında bir açıklama gelmedi. Bu iddiaların hemen sonrasında seyirciler Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    Yeni sezonunda atv ekranlarında heyecan yaratmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak gücüne güç kattı. Kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılıyor. EDHO'da 6 sezon boyunca canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle güçlü bir imaj çizen ünlü ismin Çukurova'nın gücüne güç katacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmamış olsa da detaylar yakında netleşecek.

    YENİ TRANSFER İDDİASI

    Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak ekranlardaki macerasına tam gaz devam ediyor.

    Son günlerde kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulak kulağa yayılıyor.

    EDHO'da 6 sezon boyunca canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle güçlü bir imaj çizen ünlü ismin Çukurova'nın gücüne güç katacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmamış olsa da detaylar yakında belli olacak.

        OZAN AKBABA KİMDİR?

        Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu.

        2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor.

        Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

            DİZİ

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - 2021 (İlyas Çakırbeyli)
            Güldür Güldür (Şenol)
            Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
            Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
            Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
            Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
            Kavak Yelleri - 2007
            Kırık Kanatlar - 2005
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            Haberler Magazin Ünlü isim tercini yaptı yeni rolüne geçiş yapacak! EDHO'yla bağları kopan isim için Çukurova'dan dev hamle
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