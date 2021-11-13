Ailenin yeni fertleri onlar olacak! Arka Sokaklar'dan kimsenin ummadığı 4 şahane transfer!

16 yıllık serüveninde kadrosunda pek çok değerli oyuncuyu ağırlayan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği diziye 4 yeni isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgiye göre, Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin yeni bölümlerinde diziye katılan isimlerden olacak. Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya başka isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 12 Kasım Cuma günü 603. bölümüyle Kanal D'de olacak.
4 YENİ TRANSFER
Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
Ararat Mor 'Kadim'
Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'
Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.
Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 4 yeni isim daha dahil oluyor.