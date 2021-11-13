Gönül Dağı neden yok, bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? 13 Kasım TRT1 yayın akışı!

TRT1 ekranlarında yayınlandığı günlerde sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. İzleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi TRT1 yayın akışında yer almıyor. Bu bağlamda izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gönül Dağı neden yok, bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Kasım TRT1 yayın akışında yer alan bilgiler...
GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT1 ekranlarında Dünya Kupası Eleme G Grubu 9. maçında Türkiye ve Cebelitarık karşı karşıya geliyor. Gönül Dağı 20 Kasım Cumartesi günü izleyici karşısında olacak.
İşte merak edilenler;
Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.
İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?
Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?
"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?