Kuruluş Osman'da ciğerleri sızlatacak veda! O isim gidince yerine başkası geliyor

Bir dönem Kertenkele'de de yer alan ünlü isim Kuruluş Osman ile yıldızı savaşçı olarak dönüyor. Bu sezon kadrosuna onlarca ismi katan Kuruluş Osman yeni transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor ve şok bir veda yaşanacak. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isim daha katıldı. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy gösterecek. Oyuncunun dizinin kadrosuna ne zaman dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SAVAŞÇI JULİA GELİYOR

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.