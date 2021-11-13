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    • Magazin
    • 13.11.2021 18:34
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    • 13.11.2021 18:34
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    Kuruluş Osman'da ciğerleri sızlatacak veda! O isim gidince yerine başkası geliyor

    Reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia karakteriyle adından söz ettirecek. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna hangi bölümde dahil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 70. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’dan bomba transfer!

    Bir dönem Kertenkele'de de yer alan ünlü isim Kuruluş Osman ile yıldızı savaşçı olarak dönüyor. Bu sezon kadrosuna onlarca ismi katan Kuruluş Osman yeni transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor ve şok bir veda yaşanacak. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isim daha katıldı. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy gösterecek. Oyuncunun dizinin kadrosuna ne zaman dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

    SAVAŞÇI JULİA GELİYOR

    3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.

    Bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker diziye savaşçı Julia karakteriyle katılacak

    Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna hangi bölümde dahil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 71. yeni bölümünde Emel Dede veda edecek.

        YAZMEEN BAKER KİMDİR?

        1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

        KURULUŞ OSMAN YİNE ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE

        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

        'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %10,05 izlenme oranı ve 25,50 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,63 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

            Dizinin 70'inci bölümünde; Osman Bey, tekfurların ticaret anlaşmalarını bozması sonucu Kayı Obası ve Türkmenlerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Nikea'ya gidip valiyle görüşme kararı aldı. Bu zorlu yolculukta Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet etti.
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