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    • Magazin
    • 13.11.2021 18:23
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    • 13.11.2021 18:23
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    Hadise ve biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den bebek mesajı! O yazışmaları dikkat çekti çiftin hayranları heyecanlandı

    Hadise ve biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den bebek mesajı! Mehmet Dinçerler’le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, bir konserinde “Allah izin verirse, bir çocuk sahibi olmayı çok isterim” ifadelerini kullanarak hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yeğeni ile verdiği bir pozunu Instagram hesabında yayınlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’in yaptığı yorum dikkat çekti. İkili arasında geçen yorumlaşma tarafından "evlilik sinyali" olarak yorumlandı. İşte detaylar...

    Ünlü çiftten bebek mesajı!

    Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise, yeğeni ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... Sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." notunu ekledi.

    DİKKAT ÇEKEN YORUM
    Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.

        Hadise, 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

        "EVLİLİK SİNYALİ" OLARAK YORUMLADI
        Mehmet Dinçerler'in bu yorumu sonrası sosyal medyada, "Dinçerler, Hadise'ye evlilik teklifinde bulunmuş resmen" ve "Evlenir evlenmez kesin çocuk yapar bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

        İşte Hadise'nin o paylaşımı...

            ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
            Geçen ay bir mekanda sahne alan Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi anne oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, bir çocuk sahibi olmayı çok isterim" demişti.

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            Haberler Magazin Hadise ve biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den bebek mesajı! O yazışmaları dikkat çekti çiftin hayranları heyecanlandı
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