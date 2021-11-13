Hadise ve biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den bebek mesajı! O yazışmaları dikkat çekti çiftin hayranları heyecanlandı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise, yeğeni ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... Sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." notunu ekledi.
DİKKAT ÇEKEN YORUM
Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.