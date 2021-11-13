Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış resmen ilan etti! Yeniden Çukurova kadrosuyla büyük buluşma! Selin Genç...

Öte yandan Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı. Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.