Esra Erol'daki dişli avukat Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı maaile hukukçu! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kimmiş bir bakın

Esra Erol'un biricik avukatı Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kim olduğunu görün... atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yol arkadaşlarından biri avukat Hülya Kuran. Genellikle lafı gediğini koyan, hanım hanımcık duruşuyla parmakla gösterilen bir kadın. Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...
Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.
AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?
Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.