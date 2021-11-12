Beren Saat başını duvarlara vuruyor 'ütücü' dedi elinin tersiyle itti! Görünce dünyası başına yıkıldı eşi Kenan Doğulu'yla... Uzun süredir ulusal kanallarda yer almayan 37 yaşında Beren Saat, şu sıralar daha çok magazinel haberlerle gündemde. Eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları çözen ve sık sık mutluluk pozları veren Beren Saat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve gören duyan şaştı kaldı. Eğer gerçekse Beren Saat, başını duvarlara vursa yeridir. İşte haberinn detayları...
Geçtiğimiz hafta dijital platformda izleyicisiyle buluşan; Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Kulüp' dizisi büyük ilgi görüyor.
Hikayesi 1995 yılının İstanbul'unda geçen altı bölümlük yapımda, Matilda karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, sergilediği performansla beğeni topluyor.