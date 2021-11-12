Beren Saat başını duvarlara vuruyor 'ütücü' dedi elinin tersiyle itti! Görünce dünyası başına yıkıldı eşi Kenan Doğulu'yla...

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Gökçe Bahadır, rolüyle ilgili "Senaryo ilk geldiğinde 'Nasıl oynarım?' diye düşünmüştüm. Rolün içine girdikçe her şey daha kolay oldu. Çok çalıştık. Hem işimden hem de oynadığım karakterden çok şey öğrendim" demişti.