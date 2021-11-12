Yerini doldurmaya geliyor! Demir'in vefat haberinin geldiği Çukurova'dan başka bir müjde var!

Bu haftanın final sahnesinde Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor. ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakterini canlandıracak.

4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

Bu haftanın final sahnesinde Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor.