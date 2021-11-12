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    • Magazin
    • 13.11.2021 08:06
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    • 13.11.2021 08:07
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    Masterchef Danilo Zanna da milyonların gözü önünde bunu yapmış! Böyle ifşa oldu! Herkes Hasan Biltekin'e yüklendi ama...

    Masterchef bir çalıntı tabak skandalıyla daha çalkalanıyor. Bir süre önce iddialı yarışmacılardan biri olan Hasan Biltekin'in yaptığı ve Danilo Zanna'nın kaşık attığı tabağın çalıntı çıktığı iddia edilmişti. Bu olay günlerce konuşulmuş hatta Danilo Zanna'nın böyle bir olayı kaçırabileceğinin imkansız olduğu, bu tabağa nasıl kaşık attığı hayretle karşılanmıştı. Ancak gelin görün ki bu kez de çalıntı tabağa kaşık atan şef Danilo Zanna'nın da tabağı çalıntı çıktı. Hatta Tabağı çalınan şef paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

    Danilo Zanna’nın ’Dalgalar’ı da çalıntı çıktı

    İnanılır gibi değil! Masterchef Danilo Zanna'nın 'Dalgalar'ı da çalıntı çıktı hem de milyonların önünde! Hasan Biltekin'den sonra... Masterchef'te ikinci bir çalıntı tabak iddiası daha. Geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin'in yaptığı, Danilo Zanna'nın bayıla bayıla kaşık attığı tabak alelade çalıntı çıkmıştı. Hatta Danilo Zanna gibi bir şefin bunu kaçırmasının imkansız olduğu ve Hasan'a torpil yapıldığı iddia edilmişti. Bu kez kaşık atan taraf olan Danilo Zanna fena patladı. İddialara göre onun da tabağı çalıntı.

    Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    Sonrasında Danilo Şef bu tabak için, yer aldığı 3 sezonda ilk kez kaşık atmıştı. Sonrasında Ata Benli tabağın birebir kopya olduğunu gösteren bir video yayınladı.

        Ata Benli sosyal medya hesabı üzerinden; "Bakın arkadaşlar üstteki Hasan'ın tabağı, tabak seçimi, sprial sos, üç köşedeki ana malzeme, o deniz ürünün yerine kadar her şey aynı! Tamam anladık siz çok seviyorsunuz Hasan'ı! Biraz moral olsun diye yaptınız bunu ama bu kopya! Danilo Şef bu tabağı bilmiyor mu? Biliyor tabi ki, dünyaca ünlü bir şef bu ve hepsi takip ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

        Ata Benli bu kez de Danilo Şef'in tabağının çalıntı olduğunu iddia ediyor. İşte gündemi sallayan o iddianın detayları...

        Danilo Zanna, 7 Kasım akşamında 'Dalgalar' adında bir tabak yaptı. Ve bu tabakın çalıntı olduğu iddia edildi.

            Ata Benli'nin iddiasına göre bu tabağın aslı Şef Matt Budden'a aitti.

            Sonrasında şef Matt Budden'la iletişime geçti. Matt Budden'da bu durum karşısında üzgün olduğunu söyledi. Ayrıca bu görüntüleri de Instagram'ın paylaşmayı ihmale etmedi.
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