Masterchef Danilo Zanna da milyonların gözü önünde bunu yapmış! Böyle ifşa oldu! Herkes Hasan Biltekin'e yüklendi ama...

Ata Benli sosyal medya hesabı üzerinden; "Bakın arkadaşlar üstteki Hasan'ın tabağı, tabak seçimi, sprial sos, üç köşedeki ana malzeme, o deniz ürünün yerine kadar her şey aynı! Tamam anladık siz çok seviyorsunuz Hasan'ı! Biraz moral olsun diye yaptınız bunu ama bu kopya! Danilo Şef bu tabağı bilmiyor mu? Biliyor tabi ki, dünyaca ünlü bir şef bu ve hepsi takip ediyor" açıklamasında bulunmuştu.