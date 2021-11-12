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    • Magazin
    • 12.11.2021 08:59
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    • 12.11.2021 09:01
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    Sen sefilin tekisin! Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı: Sinirden ateş püskürüyor!

    Hakan Gümüşoğlu'nun "Ben olmasam, sen sefilin tekiydin" sözlerinin gerilimi artırdığı Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam herkesi kahreden gerçek ortaya çıktı. Bir süredir ortada olmayan Demir Yaman'ın cesedinin bulunması konakta şok etkisi yarattı. Aynı anda Ümit cinayetinde oklar artık Züleyha'yı gösteriyordu. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaştı. Hakan ve Fikret bu zorlu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemedi. Gerçeklerin teker teker suretini gösterdiği bölümün hemen arkasından Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Demir Yaman'ın cesetinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova son bölümde hüzün havası hakimdi. Züleyha Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindi. Bu nedenle de Ümit cinayetinde kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapıldı. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecekti. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girdi. Ümit cinayetinde sır perdesinin aralanmasına ramak kala tamamlanan bölümün hemen sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

    ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

    Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez.

    Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

    HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!

    Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder.

        Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer.

        Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

        FİKRET, ZÜLEYHA'YI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYOR

        Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar.
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            Haberler Magazin Sen sefilin tekisin! Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı: Sinirden ateş püskürüyor!
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