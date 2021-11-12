Sen sefilin tekisin! Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı: Sinirden ateş püskürüyor!

Demir Yaman'ın cesetinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova son bölümde hüzün havası hakimdi. Züleyha Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindi. Bu nedenle de Ümit cinayetinde kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapıldı. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecekti. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girdi. Ümit cinayetinde sır perdesinin aralanmasına ramak kala tamamlanan bölümün hemen sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez.