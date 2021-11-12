Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Kuyruğunu kıstırıp kaçacak! Elini vicdanına koy bu gidişin dönüşü yok!

Kabusların Nalan'ın peşini bırakmadığı Camdaki Kız'ın dün yayınlanan bölümünde Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi. Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verdi. Artık sona yaklaşan Sedat, şirketteki hisselerini satarak, sahip olduğu parayla yeni bir hayat planlardıysa da havaalanında son anda para transfer işlemlerinde sorun olduğunu öğrenen Sedat, şoke oldu. Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkuyordu. Bölüm sonrası gözler Camdaki Kız 20. bölüm fragmanına çevrildi.

İHANET, KAÇARKEN ORTAYA ÇIKTI

Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi. Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, Nalan'ı görünce şoke olur. Selen'in haberiyle Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verir.