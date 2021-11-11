Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Ural evlilikleri ve çocukları

Koronavirüs tedavisi gören 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Ural sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi verdi. Ünlü sunucunun hayranları günlerdir Hakan Ural'ın sağlığı nedeniyle endişeliydi güzel haberi kendisi verdi. Peki akan Ural iyileşti mi? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Ural evlilikleri ve çocukları...
HAKAN URAL İYİLEŞTİ Mİ, HASTANEDEN ÇIKTI MI?
Hakan Ural hastanede gördüğü tedavi sonraıs bugün taburcu edildi. Ural sağlık durumu hakkında da sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi. Ural, paylaşımında; "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Bir süredir 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini açıklamıştı. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastanede PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitif çıkmıştı.
Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.
Hakan Ural'ın programı birlikte sunduğu partneri, sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullanmıştı.