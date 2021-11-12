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    • Magazin
    • 12.11.2021 22:39
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    • 12.11.2021 22:42
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    Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?

    Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?

    Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?

    A: İnkar eden

    B: Taç sahibi

    C: Yalnız yaşayan

    D: Kürkü olan

    Doğru cevap: (B) Taç sahibi

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