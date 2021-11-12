Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?

A: İnkar eden

B: Taç sahibi

C: Yalnız yaşayan

D: Kürkü olan

Doğru cevap: (B) Taç sahibi