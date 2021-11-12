Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

A: Halat çekme yarışı

B: Çuval yarışı

C: Yoğurt içinde altını bulma yarışı

D: Yumurta taşıma yarışı

Doğru cevap: (A) Halat çekme yarışı