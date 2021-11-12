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    • Magazin
    • 12.11.2021 23:11
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    • 12.11.2021 23:14
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    Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

    Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey’in düzenlediği Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

    Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

    A: Halat çekme yarışı

    B: Çuval yarışı

    C: Yoğurt içinde altını bulma yarışı

    D: Yumurta taşıma yarışı

    Doğru cevap: (A) Halat çekme yarışı

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    Haberler Magazin Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
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