2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

A: Sosyal medyada iddiaya girdiği

B: Dişçi randevusundan kaçtığı

C: Matematikten düşük not aldığı

D: Yeni doğan kardeşini istemediği

Doğru cevap: (B) Dişçi randevusundan kaçtığı