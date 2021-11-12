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    • Magazin
    • 12.11.2021 22:36
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    • 12.11.2021 22:44
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    2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

    2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    2014’de Fransa’da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

    2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

    A: Sosyal medyada iddiaya girdiği

    B: Dişçi randevusundan kaçtığı

    C: Matematikten düşük not aldığı

    D: Yeni doğan kardeşini istemediği

    Doğru cevap: (B) Dişçi randevusundan kaçtığı

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    Haberler Magazin 2014'de Fransa'da 12 yaşındaki bir çocuk, polise kendini kaçıran bir adamdan kaçtığını söylemiş polisi 1 ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
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