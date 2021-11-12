1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?

A- UEFA Şampiyonlar Ligi

B- UEFA Kupa Galipleri Kupası

C- UEFA Intertoto Kupası

D- UEFA Kupası

Doğru Cevap: UEFA Kupa Galipleri Kupası