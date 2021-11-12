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    • Magazin
    • 12.11.2021 23:48
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    • 12.11.2021 23:56
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    1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?

    1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu? İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " 1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    1998’de Türkiye Kupası’nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?

    1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?

    A- UEFA Şampiyonlar Ligi

    B- UEFA Kupa Galipleri Kupası

    C- UEFA Intertoto Kupası

    D- UEFA Kupası

    Doğru Cevap: UEFA Kupa Galipleri Kupası

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    Haberler Magazin 1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu?
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