Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir?

A: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

B: Filler tepişir, arada çimenler ezilir

C: Develer tepişir, arada pireler ezilir

D: Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

Doğru cevap: (A) Atlar tepişir, arada eşekler ezilir