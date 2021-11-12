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    • Magazin
    • 12.11.2021 23:24
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    • 12.11.2021 23:28
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    Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir?

    Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    Türkçe sözlüklerde yer alan ve ’Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür’ atasözü hangisidir?

    Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür' atasözü hangisidir?

    A: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

    B: Filler tepişir, arada çimenler ezilir

    C: Develer tepişir, arada pireler ezilir

    D: Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

    Doğru cevap: (A) Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

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