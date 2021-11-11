Yunus Güner öldü mü, neden öldü? Yunus Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Güner oynadığı diziler!

Son dakika haberine göre oyuncu Yunus Güner ile ilgili acı haber geldi. Peki; Yunus Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Güner öldü mü, neden öldü? Yunus Güner hangi dizilerde oynadı?
YUNUS GÜNER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
2007 yılında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakteri ile hafızalara kazınan Yunus Güner Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirdi. 49 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
ACI HABERİ YAKIN DOSTU SÜHA UYGUR DUYURDU!
Yunus Güner'in arkadaşı sanatçı Süha Uygur sosyal medya hesabından acı haberi sevenlerine duyurdu. Uygun paylaşımında, ''Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik… Çok erken oldu Yunus… Nurlar içinde uyu güzel adam.'' ifadelerini kullandı.
YUNUS GÜNER KİMDİR?
Oyuncu Yunus Güner, Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe dizileriyle tanınıyordu. 1972 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:
"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."