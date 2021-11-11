Olay dizide tüm akış baştan değişecek! EDHO'nun yıldız ismi yeni adresini belirledi! Barış Bağcı'nın tahtını salladı, yerine transfer oldu!

Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Mert rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yıldız isim Serdar Orçin yeni projesini duyurdu. 45 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu Kanal D'nin polisiye dizisi Çember'de rol alacak. Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı'nın yerine Serdar Orçin'in geçeceği belirlendi. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay'ın yer aldığı Çember dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yaşadığı hikayeleri ve maceraları ele alıyor.
BARIŞ BAĞCI GİTTİ, SERDAR ORÇİN GELDİ
Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı, TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı için serinin yeni bölümlerinde yer almayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çember'de Bağcı'nın yerine, bir dönem ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ödüllü oyuncu Serdar Orçin rol alacak.