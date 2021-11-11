Ne Çukur ne İçerde artık o var! Tüm umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı herkesi şaşırttı. Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı şimdi sıra Üç Kuruş'a döndü. İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi bu ayın ilk bölümünde izleyicisine merhaba dedi. Büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden. Özellikle dizinin çekildiği mahalle ve oyuncu kadrosu dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.
OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ
Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
KARTAL, EFE'YE ŞOK TEKLİF
Show TV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş' dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle yine nefesleri kesti. İrfan'ın Mirsad'ı öldürmesinin ardından Kartal, bu işi yapanın hem seri katil olduğuna hem de kendisini tanıyan biri olduğuna ikna oldu. Kartal ve Efe el sıkışarak katili bulmak için aynı yola girerken ikilinin iş birliği şimdiden büyük bir heyecan yarattı.
Seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti. Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı.