Ne Çukur ne İçer⁬de artık o var! Tüm umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı herkesi şaşırttı. Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı şimdi sıra Üç Kuruş'a döndü. İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi bu ayın ilk bölümünde izleyicisine merhaba dedi. Büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden. Özellikle dizinin çekildiği mahalle ve oyuncu kadrosu dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.