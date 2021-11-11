Umduğunu bulamayınca yollar ayrıldı! Barbaroslar'da yüzleri asacak 2 ayrılık gelişmesi yaşanacak!

Geçtiğimiz hafta ekranlara bir hafta ara veren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı verildi. TRT1'de büyük umutlarla başlayan Barbaroslar dizisinin total reyting sonuçlarına bakıldığında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan hemen sonra geldiği görülüyor. Reytinglerin beklenenin biraz altında kalması nedeniyle yenilik kararları alındı. İlk başta senaristleri değişen diziye bu kez iki isim veda edecek. Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan ve Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ'ın veda edeceği öğrenildi.

AYRILIK KARARI ALINDI

TRT1'in sevilen fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. Karar izleyicileri şaşırtacak.