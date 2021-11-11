Survivor Poyraz'ın sevgilisi ortaya çıktı kendini göstermek için paso paylaşıyor! Sağ gösterip sol vurdu Ayşe Yüksel deniyordu...

Tabi genç ve yakışıklı olunca aşk iddialarının da ardı arkası kesilmedi. Buna yarışma süreci de dahildi. Yarışmada önce Aleyna Kalaycıoğlu kucağına atladığında adı Kalaycıoğlu'yla anılan sonrasında da Ayşe Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan Yiğit Alp Poyraz'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.