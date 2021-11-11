Nasıl para kazandığını açıklayan Naz Mila 'sütyen meraklısı oldunuz' Donuna kadar sattığını söyleyen Naz Mila...

'Donuma kadar satıyorum' diyen Naz Mila nasıl para kazanıyor açıklamıştı! Enişteler buhar olunca 'sütyen meraklısı oldunuz'... Evlilik programıyla tanınan Naz Mila şimdilerde adından sık sık söz ettiriyor. Zuhal Topal'ın evlendirme programında kendisine eş arayan Naz Mila sonrasında aynı programı ifşa ederek gündeme geldi. Dekolte paylaşımlarıyla ağızları bir karış açık bırakan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'donuma kadar satıyorum' açıklamasıyla olay olmuştu. Naz Mila aynı yolda ilerlemeye devam ediyor.
Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.
Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila'nın tarzı ve yorumları gündem oluyor. Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.