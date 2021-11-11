Camdaki Kız Nalan gidiyor mu? Camdaki Kız Burcu Biricik ayrıldı mı, neden? Burcu Biricik ne kadar kazanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın ünlü oyuncusu Burcu Biricik diziden ayrılacak mı? Başarılı oyuncunun diziye veda edeceği hatta yerine de Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Burcu Biricik'ten açıklama geldi. Peki; Camdaki Kız Burcu Biricik ayrıldı mı, neden? Camdaki Kız Nalan gidiyor mu? Burcu Biricik ne kadar kazanıyor? İşte Biricik'in konuya ilişkin açıklamaları...
CAMDAKİ KIZ BURCU BİRİCİK AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
3.2 milyon takipçi Instagram hesabından açıklama yapan Burcu Biricik yayınladığı videoda "Hayır arkadaşlar. Çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim" ifadelerini kullandı. Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialara "Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. Camdaki Kız her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere" yanıtını verdi.
''HEPİMİZ MUTLUYUZ''
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Emre Yetkin ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Biricik, dizideki performansını ekibe bağlayarak, şu sözleri söyledi:
"Güzel bir ekiple, usta oyuncularımızla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı arttırıyor"
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI!
Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?
İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Camdaki Kız dizisinin oyuncularının ne kadar maaş aldığı oldu. İddiaya göre Burcu Biricik, haftalık olarak bölüm başına 75 bin TL tutarında ücret kazanıyor.
Feyyaz Şerifoğlu ise haftalık bölüm başına 40 bin TL kazanıyor. Dizinin kötü karakteri Hande Ataizi'nin de haftalık olarak bölüm başına 35 bin TL tutarında ücret kazandığı iddialar arasında.