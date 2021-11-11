Camdaki Kız Nalan gidiyor mu? Camdaki Kız Burcu Biricik ayrıldı mı, neden? Burcu Biricik ne kadar kazanıyor?

''HEPİMİZ MUTLUYUZ''

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Emre Yetkin ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Biricik, dizideki performansını ekibe bağlayarak, şu sözleri söyledi:

"Güzel bir ekiple, usta oyuncularımızla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı arttırıyor"

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI!

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Camdaki Kız dizisinin oyuncularının ne kadar maaş aldığı oldu. İddiaya göre Burcu Biricik, haftalık olarak bölüm başına 75 bin TL tutarında ücret kazanıyor.

Feyyaz Şerifoğlu ise haftalık bölüm başına 40 bin TL kazanıyor. Dizinin kötü karakteri Hande Ataizi'nin de haftalık olarak bölüm başına 35 bin TL tutarında ücret kazandığı iddialar arasında.