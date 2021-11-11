Sen misin karşısında duran? Yargı 9. bölüm 2. fragmanı yayında! Hayatı boyunca taşıyacağı iz açığa çıkıyor!

Pazar akşamları ekranlara damgasını vuran ve etkileyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Yargı'da kimin suçlu olduğu ve delillerin nasıl yok edildiği merak edilecek. Dün akşam yayınlanan bölümde Engin'in tutuklandığını öğrenen Yekta savaş için harekete geçti. Ilgaz, Engin'le arbede yaşayan Ceylin'e etkileyici bir konuşma yaptı. Engin'in konuşmaları sonrasında Ceylin çileden çıktı. Yekta, Osman'ın evine yerleştirdiği delillerle suçlu görünmesini sağladı. Pars, kardeşi Neva'yı soruşturmayı Ilgaz'a haber vermesinden dolayı fırçaladı. Final sahnesiyle birlikte Yargı 9. bölüm fragmanı için heyecan sürerken tanıtımın yayınlanmadığı görüldü. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
PARS, ILGAZ'I GAFİL AVLIYOR!
Ilgaz, Pars ile konuşmak için yanına gelir. Engin'in düzgün bir şekilde yargılanması gerektiğini ve artık kendisinin davanın taraflarından biri olmadığını ifade eder. Ancak Ilgaz'ın unuttuğu bir durum vardır. Pars bu fırsatı kaçırmaz ve Ilgaz'ın sözlerini kendisine karşı kullanır Çünkü Ilgaz artık Ceylin ile evlidir.
YEKTA SAVAŞ BALTALARINI ÇIKARTIYOR!
Engin'in yakalanmaması için her türlü önlemi alan Yekta için büyük bir şok yaklaşmaktadır. Pars, Engin'in avukatımı görmek istiyorum demesinin ardından Yekta'yı arar. Yekta ise duydukları karşısında öfkeden çılgına döner. Ancak her şey onun için yeni başlıyordur. Yekta'nın oğlunu ve en çok da itibarını kurtarmak için yapmayacağı şey olmayacaktır.
ILGAZ, CEYLİN'E ETKİLEYİCİ BİR KONUŞMA YAPIYOR!
Öfkesini kontrol edemeyen Ceylin Engin ile bir arbede yaşamıştır. Ceylin'i yerde öylece yatarken gören Ilgaz ise bu durumdan oldukça korkmuştur. Engin'i polislere teslim ettikten sonra Ceylin'in yanına gelen Ilgaz içindeki duyguları sansürlemeden Ceylin'le paylaşır. İkili arasında duygusal yakınlaşmanın ilk filizleri baş göstermeye başlamıştır.
CEYLİN ÇİLEDEN ÇIKIYOR!
Engin ile karşı karşıya kalan Ceylin konuşmanın akabinde Engin'in İnci hakkında söylediklerini duyunca kontrolünü kaybeder. Engin'e saldıran Ceylin sınıra gelir. İnci'nin öldürüldükten sonra taşındığı araba bulunuyor ve kasasındaki kan Engin'i suçlamaları için yeterli delil oluyor.
Ilgaz'ın aklına Ceylin'in ofisindeki araç cezası ile ilgili belgeler geliyor. Ceylin ile birlikte hemen ofise giden Ilgaz, cezayı bulup resimlerini çekiyor. Arabanın plakasını Eren ile sorgulatan Ilgaz, Ceylin ile birlikte bulunduğu galeriye gidiyor. Bu sırada Yekta arabayı galericiden alması için bir adamını yolluyor. Ceylin, bu adamın arabayı alıp gittiğini görünce Ilgaz ile birlikte peşine düşüyor. Ceylin, araca arkadan çarpıp arabayı durdurmayı başarıyor. Ilgaz da, adli kontrol yapılması için Eren'i devreye sokuyor. Aramalar sonucunda İnci'nin kanına ulaşılıyor. Böylelikle Engin'i suçlayacakları delil bulunmuş oluyor.