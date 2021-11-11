Sen misin karşısında duran? Yargı 9. bölüm 2. fragmanı yayında! Hayatı boyunca taşıyacağı iz açığa çıkıyor!

Pazar akşamları ekranlara damgasını vuran ve etkileyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Yargı'da kimin suçlu olduğu ve delillerin nasıl yok edildiği merak edilecek. Dün akşam yayınlanan bölümde Engin'in tutuklandığını öğrenen Yekta savaş için harekete geçti. Ilgaz, Engin'le arbede yaşayan Ceylin'e etkileyici bir konuşma yaptı. Engin'in konuşmaları sonrasında Ceylin çileden çıktı. Yekta, Osman'ın evine yerleştirdiği delillerle suçlu görünmesini sağladı. Pars, kardeşi Neva'yı soruşturmayı Ilgaz'a haber vermesinden dolayı fırçaladı. Final sahnesiyle birlikte Yargı 9. bölüm fragmanı için heyecan sürerken tanıtımın yayınlanmadığı görüldü. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

PARS, ILGAZ'I GAFİL AVLIYOR!

Ilgaz, Pars ile konuşmak için yanına gelir. Engin'in düzgün bir şekilde yargılanması gerektiğini ve artık kendisinin davanın taraflarından biri olmadığını ifade eder. Ancak Ilgaz'ın unuttuğu bir durum vardır. Pars bu fırsatı kaçırmaz ve Ilgaz'ın sözlerini kendisine karşı kullanır Çünkü Ilgaz artık Ceylin ile evlidir.