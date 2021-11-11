Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.11.2021 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2021 11:13
    ABONE OL

    Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!' Kartal ve Bahar'ın sonu geldi

    Komiser Efe ile Leyla arasındaki yakınlaşma git gide büyüyor. İrfan neyin peşinde? Kartal ve Bahar nereye kaçıyor? Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenlerin aklında bir çok soru işareti oluştu. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı fenomen dizinin yeni bölümü Pazartesi yayınlanacak. Show TV'nin yeni reyting rekormeni dizisinde 3. bölüm izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaracak. Efsane fragman yayınlandı.

    Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Ay yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Show TV'nin ilk bölümünden itibaren ilgi ile takip edilen dizisi Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı için müjde duyuruldu. 3. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Az önce yayınlanan 1. fragmanda yer yerinden oynuyor. Kartal ve Bahar'ın arabaya binip kaçıyor. İrfan'ın ise "Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!" cümlesi fragmanda en çok dikkat çeken kısım oldu. İşte Üç Kuruş 3. bölüm 1. fragmanı...

    ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI!

    Üç Kuruş dizisi 3. bölüm 1. tanıtımı izleyicileriyle paylaşıldı. Komiser Efe Kartal'ın hapisten çıkması için ifade verdi.

    İrfan'ın, ''Onlarda öğrenecekler benim kim olduğumu.'' sözleri ise herkesi şoke etti.

    SIRADAKİ HEDEF KONYALI MI?

    Babasından kurtulmak isteyen Bahar ise Kartal'ın arabasına binip kaçıyor. Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor.

    Komiser Efe'nin Leyla ile git gide yakınlaşması da fragmana damga vurdu.

    Efsane kesitlerle yayınlanan tanıtım yeni bölüme dair heyecanı da iyice arttırdı.

    ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

        ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

        ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

        Ana karakterler

        Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
        Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
        İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.
        Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
        Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
        Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
        Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
        Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.
        Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.

        Yardımcı karakterler

        Ruşen (Mustafa Kırantepe)
        Şesu (Uğur Yıldıran)
        Batu (Aytaç Uşun)
        Mesut (Cenk Kangöz)
        Hazal (Tuğçe Yolcu)
        Şahin (Umutcan Ütebay)
        Halide (Damla Makar)
        Nesrin (Melisa Yıldırımer)
        Semiha (Süreyya Kilimci)

        Konyalı (Alişan Uğur)
        Sahir (Muttalip Müjdeci)
        Peri (Asena Girişken)
        Mirsad (Erkan Üçüncü)
        Neşe (Aylin Engör)
        Kamil (Volkan Kıran)
        Ahmet (Özkan Özipek)
        Seco (Ömer Çobanoğlu)
        Hüseyin (Ömer Civan Şit)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜSİAD’dan faizleri indirmeyin baskısı!
        Haberler Magazin Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!' Kartal ve Bahar'ın sonu geldi
            SON DAKİKA