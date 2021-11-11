Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!' Kartal ve Bahar'ın sonu geldi

Ay yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Show TV'nin ilk bölümünden itibaren ilgi ile takip edilen dizisi Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı için müjde duyuruldu. 3. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Az önce yayınlanan 1. fragmanda yer yerinden oynuyor. Kartal ve Bahar'ın arabaya binip kaçıyor. İrfan'ın ise "Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!" cümlesi fragmanda en çok dikkat çeken kısım oldu. İşte Üç Kuruş 3. bölüm 1. fragmanı...