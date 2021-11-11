Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!' Kartal ve Bahar'ın sonu geldi

Ay yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Show TV'nin ilk bölümünden itibaren ilgi ile takip edilen dizisi Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı için müjde duyuruldu. 3. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Az önce yayınlanan 1. fragmanda yer yerinden oynuyor. Kartal ve Bahar'ın arabaya binip kaçıyor. İrfan'ın ise "Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!" cümlesi fragmanda en çok dikkat çeken kısım oldu. İşte Üç Kuruş 3. bölüm 1. fragmanı...
ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI!
Üç Kuruş dizisi 3. bölüm 1. tanıtımı izleyicileriyle paylaşıldı. Komiser Efe Kartal'ın hapisten çıkması için ifade verdi.
İrfan'ın, ''Onlarda öğrenecekler benim kim olduğumu.'' sözleri ise herkesi şoke etti.
SIRADAKİ HEDEF KONYALI MI?
Babasından kurtulmak isteyen Bahar ise Kartal'ın arabasına binip kaçıyor. Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor.
Komiser Efe'nin Leyla ile git gide yakınlaşması da fragmana damga vurdu.
Efsane kesitlerle yayınlanan tanıtım yeni bölüme dair heyecanı da iyice arttırdı.
ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.