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    • Magazin
    • 11.11.2021 10:04
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    • 11.11.2021 10:23
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    Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında? Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman kimdir, sevgilisi kim? İşte yaşananlar…

    Magazin gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Feryal Gülman uçakta kocasının sevgilisi ile karşılaşmasını anlattı ve daha önce de farklı bir magazine programına konuşmuştu. Bu gelişmeler üzerine yaşanan olaylar tüm detaylar merak edilirken Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman kimdir, sevgilisi kim? Sorgulamaları da yoğun bir şekilde yapılır oldu. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında?

    Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında? Feryal Gülman'ın eşi Kemal Gülman kimdir, sevgilisi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Magazin programlarına katıldığında yeniden gündemde konusu olan, boşanma sürecinin devam ettiği Feryal Gülman'ın Kemal Gülman ile yaşadıkları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ikili arasında neler yaşandı? İşte son gelişmeler...

    FERHAL GÜLMAN KİMDİR?

    Feryal Gülman, 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında İstanbul'a gelen ve 8 yaşında babasını kaybeden Gülman üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştur.

    İş hayatına Alarko ile başlayan Feryal Gülman genellikle gayrimenkul sektöründe kariyerini sürdürmüştür. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurmuşlardır. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler almış ve seminerler vermiştir.

    25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Gülman, 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satılmıştır. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kalmıştır. 1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etmiştir. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlenmiştir.

        FERHAL GÜLMAN'IN EŞİ KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

        Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibidir. 1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman aynı zamanda Gülman Group'un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.

        1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlamıştır. Gülman Group ayrıca lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.

        FERHAL GÜLMAN İLE KEMAL GÜLMAN ARASINDA NELER YAŞANDI?

        Arasında 32 yıl yaş farkı olan 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile boşanması ile gündeme gelen Feryal Gülman, Alarko ile başlayan iş hayatını Leyla Alaton ile kurduğu ortaklık ile gayrimenkul sektöründe sürdürmüştü. Kemal Gülman'dan aldığı evlilik teklifini kabul ederek işini bırakan Feryal Gülman bir çocuk sahibi olduğu eşinden 7 yıldır şiddet gördüğünü belirtiyordu.

        UÇAKTA KARŞILAŞTILAR

        Feryal Gülman, teve2'de yayınlanan "Magazin Masası"na konuştu:

        Gülman: "Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A'da oturdum, Kemal Bey 3D'de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese 'Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin' dedim. 'Koronadan dolayı değiştiremeyiz' dedi.

        Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: "O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim."
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