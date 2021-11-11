Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında? Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman kimdir, sevgilisi kim? İşte yaşananlar…

Gülman: "Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A'da oturdum, Kemal Bey 3D'de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese 'Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin' dedim. 'Koronadan dolayı değiştiremeyiz' dedi.

Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: "O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim."