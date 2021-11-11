Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı: Gözüne uyku girmedi! Karşılaştığı duruma pabuç bırakmayacak

Camdaki Kız geçen hafta yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara gelirken alınan kararlar peş peşe şokların yaşanmasına sebep oldu. Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından her şeyin tersine gittiğini idrak eden Nalan aynı zamanda Koroğlu Konağı'nda yaşanan gelişmeleri takip altına aldı. Boşanma kararı alan Sedat ise barda genç bir kadınla yakınlaşınca oraya magazinciler akın etti. Barda çalışan kişinin ifşa ettiği bu durum karşısında Sedat çok zor bir durumda kalırken bar çıkışı magazincilere saldırdı. Dün yayınlanan Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanında bomba gelişmeler yaşandığı görülüyor.
NALAN KONAĞI TERK EDİYOR
Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.
Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.
SEDAT, BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ NALAN'A AÇIKLIYOR
Sedat, günlerdir telefonlarını açmadığı karısı Nalan'ı en sonunda arayarak özür diler ve buluşmak istediği söyler. Nalan, Muzo'dan duydukları karşısında şoke olmuştur. Bu sırada Feride'nin telefonuyla daha da kötü olur. Sedat'la görüşmeye giden Nalan, kendisini derinden yaralayacak sözler ve kararlar duyar. Sedat'ın boşanmak istediğini açıklamasının ardından Nalan'ın tepkisi ne olacak?
FERİDE'NİN KORKULARINI SORGULUYOR
Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkar. Bu korkusunu da Nalan'a belli edince Nalan'ın şüphelenmesine neden oluyor. Sedat'ın kaybetmekten korkmaması ve Nalan'ı bırakmasına karşı tedbir almaya çalışan Feride, Nalan'ı endişelendiriyor.