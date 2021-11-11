Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı: Gözüne uyku girmedi! Karşılaştığı duruma pabuç bırakmayacak

Camdaki Kız geçen hafta yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara gelirken alınan kararlar peş peşe şokların yaşanmasına sebep oldu. Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından her şeyin tersine gittiğini idrak eden Nalan aynı zamanda Koroğlu Konağı'nda yaşanan gelişmeleri takip altına aldı. Boşanma kararı alan Sedat ise barda genç bir kadınla yakınlaşınca oraya magazinciler akın etti. Barda çalışan kişinin ifşa ettiği bu durum karşısında Sedat çok zor bir durumda kalırken bar çıkışı magazincilere saldırdı. Dün yayınlanan Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanında bomba gelişmeler yaşandığı görülüyor.

NALAN KONAĞI TERK EDİYOR

Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.