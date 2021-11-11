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    • Magazin
    • 11.11.2021 09:33
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    • 11.11.2021 09:33
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    Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı: Gözüne uyku girmedi! Karşılaştığı duruma pabuç bırakmayacak

    Ortalımın çok karıştığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Sedat'ın boşanma kararını Nalan'a açıklaması şok etti. Kaç gündür telefonunu açmayan Sedat en sonunda cesaretini toplayarak eşi Nalan'ı arayıp boşanma kararını açık açık söyledi. Muzo'dan duyduğu gerçeklerin ardından böyle bir gerçekle karşılaşan Nalan'ın peş peşe yaşadığı şoklar herkesi sarstı. Korkularıyla yüzleşen Sedat'ın Nalan ile yaşadığı olayları görünce müdahale etmek istedi. Dün izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanında alınan evlilik kararı büyük şok yaratırken gözler 11 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

    Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

    Camdaki Kız geçen hafta yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara gelirken alınan kararlar peş peşe şokların yaşanmasına sebep oldu. Sedat'ın kayıplara karışmasının ardından her şeyin tersine gittiğini idrak eden Nalan aynı zamanda Koroğlu Konağı'nda yaşanan gelişmeleri takip altına aldı. Boşanma kararı alan Sedat ise barda genç bir kadınla yakınlaşınca oraya magazinciler akın etti. Barda çalışan kişinin ifşa ettiği bu durum karşısında Sedat çok zor bir durumda kalırken bar çıkışı magazincilere saldırdı. Dün yayınlanan Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanında bomba gelişmeler yaşandığı görülüyor.

    NALAN KONAĞI TERK EDİYOR

    Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

    Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

    SEDAT, BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ NALAN'A AÇIKLIYOR

    Sedat, günlerdir telefonlarını açmadığı karısı Nalan'ı en sonunda arayarak özür diler ve buluşmak istediği söyler. Nalan, Muzo'dan duydukları karşısında şoke olmuştur. Bu sırada Feride'nin telefonuyla daha da kötü olur. Sedat'la görüşmeye giden Nalan, kendisini derinden yaralayacak sözler ve kararlar duyar. Sedat'ın boşanmak istediğini açıklamasının ardından Nalan'ın tepkisi ne olacak?

    FERİDE'NİN KORKULARINI SORGULUYOR

    Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkar. Bu korkusunu da Nalan'a belli edince Nalan'ın şüphelenmesine neden oluyor. Sedat'ın kaybetmekten korkmaması ve Nalan'ı bırakmasına karşı tedbir almaya çalışan Feride, Nalan'ı endişelendiriyor.

        BİR HAYAT KURMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLIYOR

        Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in yeni bir hayat kurmak istemesine neden oluyor. Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'i bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Selen de Levent'e yeni bir hayat kurmak istediğini ve her şeye sıfırdan başlamak istediğini açıklıyor. Levent, Selen'in bu teklifine ne yanıt verecek?

        HER ŞEYİ DUYUYOR!

        Feride, Nalan'ın bir şeyler sakladığını anlıyor. Sedat'a ulaşamayan Feride, soluğu konakta alıyor. Gülcihan ve Rafet'in konuşmalarını duyan Feride, Sedat'ın ortadan kaybolduğunu öğreniyor.

        Rafet ve Gülcihan'ın yalan söylemesinin ardından gözdağı veren Feride, Nalan'ın arkasında olduğunun altını çizer. Nalan ise sonunda Sedat'tan haber alamadığını annesine itiraf ediyor.
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        Haberler Magazin Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı: Gözüne uyku girmedi! Karşılaştığı duruma pabuç bırakmayacak
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