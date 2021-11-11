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    • Magazin
    • 12.11.2021 11:17
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    • 12.11.2021 11:17
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    Hira'ya kardeş mi geliyor? Demet Akalın hamile mi? Cinsiyeti bile belli oldu iddiası!

    Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüsü Demet Akalın son zamanlarda da adından sıkça bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasınız düzelten Akalın bir de reklam anlaşması yaparak herkesi şaşırtmıştı. Hadise'nin patronu olduğu online kıyafet mağazası ile anlaşma yaptığını duyuran Akalın, koleksiyonda yer alan bir kıyafeti de giyerek sosyal medya hesabından da paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir iddia ile gündemi yıktı geçti. Akalın'ın hamile olduğu iddia edildi. Peki Demet Akalın hamile mi? Hira'ya kardeş mi geliyor?

    Demet Akalın hamile mi? Hira’ya kardeş mi geliyor?

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yeniden hamile olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından hayranları Demet Akalın hamile mi? sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Son dönemlerde Hadise ile aralarının düzelmesi ile gündeme gelen Akalın bu kez ikinci çocuğa hamile olduğu yönündeki iddialarla çok konuşuldu. Peki iddiaların aslı var mı? Hira'ya kardeş mi geliyor? İşte cevapları...

    DEMET AKALIN HAMİLE Mİ?

    Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız çocuğu bulunuyor. Akalın'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu hatta cinsiyetinin bile belli olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programında konuşulan iddiaların ardından Akalın henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

    Ancak Akalın'ın İnstagram hesabından son paylaştığı fotoğrafta karnındaki şişiklik dikkat çekti. Yine de ünlü şarkıcının 7 yaşındaki biricik kızı Hira'ya kardeş gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

    Akalın'ın hayranları ise Demet Akalın hamile mi? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor.

    KRALİÇENİN KAVGA ETMEDİĞİ KİMSE KALMADI!

    Magazin dünyasının en dobra ismi olarak bilinen pop şarkıcısı Demet Akalın, sık sık yakın olduğu isimlerle ya da hiç tanımadığı isimlerle kavga etmesiyle gündeme geliyor. İşte başarılı sanatçının kavga ettiği ünlüler...

    Alişan- Uzun yıllardır dostluklarıyla örnek olan ve sayısız düete imza atan ikilinin arasında bir süre soğuk rüzgarlar esti. İddialara göre Demet Akalın eşi Okan Kurt'la evlenmeden önce, Alişan'ın Kurt'a 'Demet sana göre bir kadın değil' demesi dostluğu bitirdi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeli paylaşım yapan Akalın ile Alişan, bir süre sonra raya giren ortak arkadaşları sayesinde küslüğü bitirdi.

    İbrahim Tatlıses- Akalın'ın 'Dünyanın son gününe kadar onunla asla konuşmam' şeklinde iddialı bir cümle kurduğu Tatlıses, bir süre önce ağır cümleler sarf etmişti. Kendi konserine gitmek için İbrahim Tatlıses'in özel uçağını kiralayan güzel sanatçı, uçak içerisinde verdiği bir röportajda 'Uçağın içi leş gibi. Deterjan verin de temizleyelim' ifadesi, büyük bir kavgaya neden oldu.

        Ece Erken- Erken'in yurt dışında şans parası olarak iş adamından bir miktar para aldığını duyan Akalın konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden, 'Götür 20-30 bin doları' yazması kavgayı fitilledi.

        Hande Yener- Bir döneme damga vuran dostluklarıyla tanınan ikili, bir küsüp bir barışmalarıyla gündeme geliyor. Hande Yener şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikteydi. Akçıl'ın bilardo maçında Okan Kurt'a yenilmesinin üzerine sosyal medya hesabından 'İnşallah aşkta kazanırsın' şekilde paylaşım yapan Akalın, yakın arkadaşını kızdırdı. Paylaşımla ilgili olarak 'Ben bunda iyi niyet görmüyorum' ifadesini kullanan Yener, ünlü şarkıcıyı hayatından çıkardı.

        Mehmet Ali Erbil- Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil ile birlikte olan Alişan, ayrıldıktan bir süre sonra Demet Akalın ile samimi bir dostluk kurdu. Bir konuşmasında Erbil'i kasteden Demet Akalın, 'Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını arıyoruz' şeklinde konuştu. Bu sözlerin üzerine mahkemelik olan ikili, uzun yıllar sonra karşılaştıkları bir cenazede yeniden barıştı.

        İrem Derici- Ünlü şarkıcının küçük bir çocukla çektirdiği fotoğrafın altına 'Senin anne olma vaktin gelmiş artık' şeklinde yorum yapan Akalın, İrem Derici'yi kızdırdı.

        Aleyna Tilki- Araları düzelen iki şarkıcı, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen bir tartışmaya yol açmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Aleyna Tilki'yi kasteden Akalın, 'Bu kızın sesine dayanamıyorum' ifadelerini kullanması, Aleyna Tilki'yi çok kızdırdı.

        Seda Sayan- Star Tv'de sunduğu programın final yaptığı hafta, kanalın Seda Sayan ile anlaştığını duyan Akalın, küplere bindi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren ünlü şarkıcı, Sayan'a seslenerek, 'Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken, ben başlıyorum diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler' dedi.

        Kim Kardashian- Dünyaca ünlü Kim Kardashian'ın kendi hesabında paylaştığı yatak pozunun altına 'You'r mom' yani ses annesin şeklinde yorum yazan Demet Akalın, yeni bir tartışmaya yol açtı. Kardashian'ın hayranlarından 'kıskanma' şeklinde yanıt alan Akalın, bu kez de takipçileri ile tartışmaya girdi.

        Hülya Avşar- Bir dönem gündemden düşmeyen açıklamalar yapan Hülya Avşar, yaptığı son açıklamayla büyük tepki topladı. RTÜK'ün dahi devreye girdiği cümlelere kayıtsız kalamayan Akalın, Hülya Avşar'a ağır cümleler kurdu.

        Hülya Avşar'ın tepki çeken, 'Erkekler arada bir çaktırmadan eşlerini aldatırlarsa, evlilikleri uzun ömürlü olur' açıklamalarına, 'Kendisi gibi tüm kadınların ihanete uğramasını istiyor. Doğru adamı bulması için yatıra götüreceğim' ifadelerini kullanan ünlü şarkıcıya eşi Okan Kurt da destek verdi.
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        Haberler Magazin Hira'ya kardeş mi geliyor? Demet Akalın hamile mi? Cinsiyeti bile belli oldu iddiası!
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