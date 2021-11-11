Hira'ya kardeş mi geliyor? Demet Akalın hamile mi? Cinsiyeti bile belli oldu iddiası!

KRALİÇENİN KAVGA ETMEDİĞİ KİMSE KALMADI!

Magazin dünyasının en dobra ismi olarak bilinen pop şarkıcısı Demet Akalın, sık sık yakın olduğu isimlerle ya da hiç tanımadığı isimlerle kavga etmesiyle gündeme geliyor. İşte başarılı sanatçının kavga ettiği ünlüler...

Alişan- Uzun yıllardır dostluklarıyla örnek olan ve sayısız düete imza atan ikilinin arasında bir süre soğuk rüzgarlar esti. İddialara göre Demet Akalın eşi Okan Kurt'la evlenmeden önce, Alişan'ın Kurt'a 'Demet sana göre bir kadın değil' demesi dostluğu bitirdi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeli paylaşım yapan Akalın ile Alişan, bir süre sonra raya giren ortak arkadaşları sayesinde küslüğü bitirdi.

İbrahim Tatlıses- Akalın'ın 'Dünyanın son gününe kadar onunla asla konuşmam' şeklinde iddialı bir cümle kurduğu Tatlıses, bir süre önce ağır cümleler sarf etmişti. Kendi konserine gitmek için İbrahim Tatlıses'in özel uçağını kiralayan güzel sanatçı, uçak içerisinde verdiği bir röportajda 'Uçağın içi leş gibi. Deterjan verin de temizleyelim' ifadesi, büyük bir kavgaya neden oldu.