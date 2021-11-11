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    • Magazin
    • 11.11.2021 09:08
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    • 11.11.2021 09:13
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    Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Göz göre göre sırrını kaptırdı! Koz eline geçince hoyratlaşacak

    Çarşamba günlerinin sevilen yapımı Sadakatsiz'de Asya'nın sırrı adım adım yaklaşan Volkan, en sonunda istediğine ulaştı. Olayları peşi sıra yaşandığı bu haftaki bölümde Selçuk'la ayrılan Ceren, Derin'in oyununa geliyor. Derin, Ceren'den istediği yardım karşılığında onu Selçuk'la barıştıracağını söyledi. Ancak bu iş o kadar da kolay olmadı. Volkan, Asya'ya yakın olabilmek için bu defa da Ali'yi yanına çekmeye çalıştı. Ali'yle bir plan yaparak, Aras'ı ondan uzaklaştırmaya çalışan Volkan, ilk adımı attı. Aras, Leyla'yı hatırlamaya başlıyor. Onunla evli olduğunu anımsayan Aras'ın başına gelenler şok edecek. Şimdi gözler Sadakatsiz 39. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Volkan'ın Asya'nın sırrına ulaştığı Sadakatsiz 38. bölümünde yaşanan olay çok konuşulacak. Dizide hafta Derin, Leyla'nın Tekirdağ'a gelmesinden rahatsız oldu. Aras ve Asya aşkının bozulmaması için Leyla'nın ortaya çıkmaması gerektiğini düşünen Derin, onu oyalamaya çalıştı. Sonunda Leyla ve Derin karşı karşıya geldi. Peki Derin, onun Aras'a ulaşmasına engel olup olamayacağı merak ediliyordu. Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşattı. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamadı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    VOLKAN, ARAS'IN SIRRINI ÖĞRENDİ

    Volkan eline büyük bir koz geçirdi. Aras'ın evli olduğunu duyan Volkan, bu kozu ona karşı nasıl kullanacak? Asya bunu öğrendiğinde ne yapacak?

    Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşatıyor. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamıyor. Volkan, Zeynep'in velayetini alabilecek mi?

    Bahar'ın kanaması oluyor. Melih'le tartıştıkları için ayrı olan Bahar, bu süreçte yaşadığı stresten dolayı bebeğini kaybetme tehlikesi yaşıyor.

        Aras, Volkan'ın yeni evine gidiyor. Volkan'ı Asya konusunda uyaran Aras, ona gözdağı veriyor. Aras'ın bu hamlesiyle çok sinirlenen Volkan ise bundan sonra onu yakın markaja aldığını ve en ufak açığını bulmayı beklediğini söylüyor!

        Aras'ın hayatındaki belirsizliklerden tedirgin olan Asya, onunla ilgili hızlı karar verdiğini düşünüyor. Aras'la konuşan Asya, ilişkiyi biraz daha ağırdan almaları gerektiğini ve bu süreçte bir şeylerin netlik kazanmasını istiyor. Asya'nın bu kararıyla dünyası başına yıkılan Aras ise bu durumu kabullenemiyor!

        Aras, Tekidağ'daki evini buluyor. Oraya giden Aras, geçmişiyle karşı karşıya kalıyor. O evdeki hatıralar bir bir gözünde canlanan Aras, kendi içinde büyük bir çıkmaza giriyor. Bu durum Asya ve Aras arasında nasıl bir gelişmeye sebep olacak?

            Her şeyi hatırlayan Aras, ilk olarak Kadir'den hesap soruyor. Kadir'in ona oynadığı oyunu fark eden Aras, onu evine çağırarak yüzleşiyor. Peki oyunu bozulan Kadir, Aras'a her şeyi anlatacak mı?

            Ali, ailesinden intikam almak için Demir'le bir oyun oynuyor. Onlardan kendince intikam almaya çalışan Ali, Demir'i de yanına alarak bara gidiyor. İkili ortada kaybolunca ise ortalık karışıyor!
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            Haberler Magazin Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Göz göre göre sırrını kaptırdı! Koz eline geçince hoyratlaşacak
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