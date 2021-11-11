Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Göz göre göre sırrını kaptırdı! Koz eline geçince hoyratlaşacak

Volkan'ın Asya'nın sırrına ulaştığı Sadakatsiz 38. bölümünde yaşanan olay çok konuşulacak. Dizide hafta Derin, Leyla'nın Tekirdağ'a gelmesinden rahatsız oldu. Aras ve Asya aşkının bozulmaması için Leyla'nın ortaya çıkmaması gerektiğini düşünen Derin, onu oyalamaya çalıştı. Sonunda Leyla ve Derin karşı karşıya geldi. Peki Derin, onun Aras'a ulaşmasına engel olup olamayacağı merak ediliyordu. Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşattı. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamadı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

VOLKAN, ARAS'IN SIRRINI ÖĞRENDİ

Volkan eline büyük bir koz geçirdi. Aras'ın evli olduğunu duyan Volkan, bu kozu ona karşı nasıl kullanacak? Asya bunu öğrendiğinde ne yapacak?