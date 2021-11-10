Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eşi Oktay Ertuğrul kimdir, ne iş yapıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2. Sayfa programına katılan ve hayatına, çocuğuna dair önemli açıklamalarda bulunan ünlü ismin hayatına dair tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Umut Akyürek özellikle kızıyla çatışmalar yaşadıklarını ve psikolojik destek aldıklarını bu sürecin de kendilerini çok üzdüğünden bahsetti. İşte tüm bilgiler...
UMUT AKYÜREK KİMDİR?
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da doğdu. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. ilköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.
Umut Akyürek, 1989'da Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2005 yılında kızları Melek ismini verdikleri bir kızları oldu.
UMUT AKYÜREK'İN EŞİ OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?
Umut Akyürek, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir.
1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.