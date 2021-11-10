Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eşi Oktay Ertuğrul kimdir, ne iş yapıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2. Sayfa programına katılan ve hayatına, çocuğuna dair önemli açıklamalarda bulunan ünlü ismin hayatına dair tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Umut Akyürek özellikle kızıyla çatışmalar yaşadıklarını ve psikolojik destek aldıklarını bu sürecin de kendilerini çok üzdüğünden bahsetti. İşte tüm bilgiler...