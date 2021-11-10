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    • Magazin
    • 10.11.2021 09:16
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    • 10.11.2021 09:53
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    Düpedüz kötüsün çünkü! Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı: Pılısını pırtısını toplayıp gidecek!

    Safiye'nin yapacaklarının çok konuşulacağı dizisinde Masumlar Apartmanı'nda bu hafta bomba gelişmeler yaşandı. Son bölümde Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştı. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardı. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yaptı. Bölüm sonrası izleyicilerin beklediği Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı!

    Son dönemlerin dikkat çeken yapımlarından birisi olan Masumlar Apartmanı dün akşam yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde Gülben Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başladı. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başladı. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açtı. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra yaşandığı 46. bölüm biter bitmez Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

    SAFİYE İÇİN EN GÜVENDİĞİ KALE DE YIKILDI

    Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır.

    Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar.

    Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık.

        Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

        Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.

        Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar.
            Devlet erkanı Anıtkabir’de
            Haberler Magazin Düpedüz kötüsün çünkü! Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı: Pılısını pırtısını toplayıp gidecek!
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