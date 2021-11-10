Düpedüz kötüsün çünkü! Masumlar Apartmanı 47. bölüm fragmanı: Pılısını pırtısını toplayıp gidecek!

Son dönemlerin dikkat çeken yapımlarından birisi olan Masumlar Apartmanı dün akşam yine gerilimin üst düzeyde olduğu bir bölümle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde Gülben Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başladı. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başladı. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açtı. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra yaşandığı 46. bölüm biter bitmez Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

SAFİYE İÇİN EN GÜVENDİĞİ KALE DE YIKILDI

Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır.