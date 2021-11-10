Sen Anlat Karadeniz'den sonra atv'de şov yapacak! Yalnız Kurt 5 isimle gümbür gümbür geliyor!

Yalnız Kurt 5 isimle gümbür gümbür geliyor! Sen Anlat Karadeniz'den sonra atv'de şov yapacak. atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi daha şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Usta yapımcı Osman sınav imzalı yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin çekimlerinin başladığı bilgisi de izleyicilerle paylaşıldı.

YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı.