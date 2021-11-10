Hakan Ural öldü mü, vefat mı etti? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklama geldi!

Hakan Ural hakkında son gelişmeler takip edilmeye başlandı. Sosyal medyada Hakan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, " Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Hakan Ural öldü mü son dakika?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!
Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan açıklama
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında açıklama geldi.
Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.
"EN KISA SÜREDE BİZLERLE OLACAK"
Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.