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    • Magazin
    • 10.11.2021 11:45
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    • 10.11.2021 12:48
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    Hakan Ural öldü mü, vefat mı etti? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklama geldi!

    Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Neler Oluyor Hayatta program sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara çıkamayan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında Hakan Ural'ın son durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Hakan Ural öldü mü son dakika? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Hakan Ural öldü mü, vefat mı etti? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

    Hakan Ural hakkında son gelişmeler takip edilmeye başlandı. Sosyal medyada Hakan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, " Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Hakan Ural öldü mü son dakika?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!

    Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan açıklama

    Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında açıklama geldi.

    Hakan Ural'dan kötü haber! Yayına katılmayınca...

    Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

    "EN KISA SÜREDE BİZLERLE OLACAK"

    Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

        Neler Oluyor Hayatta canlı yayınında konuşan Nur Tuğba Namlı, "Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" açıklamasını da bulundu.

        HAKAN URAL KİMDİR?

        Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Ural, ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

        1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi. 2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

        2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynayan ünlü isim, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

            2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. 2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

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            Haberler Magazin Hakan Ural öldü mü, vefat mı etti? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklama geldi!
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