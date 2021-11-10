Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı? İşte İnstagram hesabı...

Her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yeni bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam 38. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosuna Leyla karakteriyle katılan yeni oyuncu bir hayli dikkat çekti. Asya ile Aras'ın ilişkisi tam başlarken araya Leyla'nın girmesi herkesi çılgına çevirdi. Leyla'nın gelmesi en çok Volkan'ın işine geldi. 38. bölüm fragmanında Leyla 'Aras benim kocam, ben onun karısıyım' diye bağırırken Volkan her şeyi duydu. Yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Peki ama Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?
SADAKATSİZ LEYLA KİM?
Sadakatsiz dizinde ortaya çıkan Leyla Aras'ın ya eşi ya da eski sevgilisi. Aras ile Asya'nın yakınlaştığını gören Leyla çılgına dönüyor. İlerleyen günlerde Sadakatsiz Leyla'nın Aras'ın neyi olduğu ortaya çıkacak. İzleyiciler Leyla ile Volkan'ın iş birliği içerisine girebileceğini düşünüyor.
ASLI ORCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Aslı Orcan oyuncu ve sunucudur. 27 Mayıs 1980 Aydın doğumlu olan Orcan 1998-2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapan Aslı Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.
ASLI ORCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor.