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    • Magazin
    • 10.11.2021 16:54
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    • 10.11.2021 16:54
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    Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı? İşte İnstagram hesabı...

    Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'e yeni bir oyuncu katıldı. Diziye Leyla karakteriyle giriş yapan oyuncunun gerçekte kim olduğ merak edildi. Aras'ın eşini canlandıran Leyla karakteri Asya'nın hayatını alt üst etmeye geliyor. 'Tam aşkı buldum' derken Asya darma duman olacak. Leyla Aras'ın karısı olduğunu sık sık dile getiriyor. Ancak Aras hafızasını kaybettiği için geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamıyor. Peki Leyla gerçekte Aras'ın karısı mı? Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?

    Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kaç yaşında, nereli?

    Her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yeni bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam 38. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosuna Leyla karakteriyle katılan yeni oyuncu bir hayli dikkat çekti. Asya ile Aras'ın ilişkisi tam başlarken araya Leyla'nın girmesi herkesi çılgına çevirdi. Leyla'nın gelmesi en çok Volkan'ın işine geldi. 38. bölüm fragmanında Leyla 'Aras benim kocam, ben onun karısıyım' diye bağırırken Volkan her şeyi duydu. Yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Peki ama Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?

    SADAKATSİZ LEYLA KİM?

    Sadakatsiz dizinde ortaya çıkan Leyla Aras'ın ya eşi ya da eski sevgilisi. Aras ile Asya'nın yakınlaştığını gören Leyla çılgına dönüyor. İlerleyen günlerde Sadakatsiz Leyla'nın Aras'ın neyi olduğu ortaya çıkacak. İzleyiciler Leyla ile Volkan'ın iş birliği içerisine girebileceğini düşünüyor.

    ASLI ORCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Aslı Orcan oyuncu ve sunucudur. 27 Mayıs 1980 Aydın doğumlu olan Orcan 1998-2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapan Aslı Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.

    ASLI ORCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor.

        FİLMOGRAFİSİ

        Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)

        Hekimoğlu (2003)

        Burçak Tarlası (2004)

        Çapkın (2005)

        Sensiz Olmuyor (2005)

        Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin

        İki Yabancı (2007) - Rana

        Yemin (2007-2008) - Yeşim

        Ateş ve Barut (2008) - Yonca

        Cam Kırıkları (2009) - Emel

        Aile Saadeti (2009) - Marika

        Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık

        Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola

        Medcezir (2014-2015) - Deniz

        Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna

        Kara Yazı (2017) - Elif

        Kahraman Babam (2021) - Ayşe

        ASLI ORCAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

        Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı? İşte İnstagram hesabı...
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