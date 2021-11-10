Sadakatsiz Leyla kim? Aslı Orcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı? İşte İnstagram hesabı...

SADAKATSİZ LEYLA KİM?

Sadakatsiz dizinde ortaya çıkan Leyla Aras'ın ya eşi ya da eski sevgilisi. Aras ile Asya'nın yakınlaştığını gören Leyla çılgına dönüyor. İlerleyen günlerde Sadakatsiz Leyla'nın Aras'ın neyi olduğu ortaya çıkacak. İzleyiciler Leyla ile Volkan'ın iş birliği içerisine girebileceğini düşünüyor.

ASLI ORCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Orcan oyuncu ve sunucudur. 27 Mayıs 1980 Aydın doğumlu olan Orcan 1998-2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapan Aslı Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.