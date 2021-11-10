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    • Magazin
    • 11.11.2021 09:18
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    • 11.11.2021 09:18
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    Adları tek tek duyuruldu aileye katılıyorlar! Arka Sokaklar'dan göz kamaştıracak 4 olay transfer!

    Arka Sokaklar'dan göz kamaştıracak 4 olay transfer! Adları tek tek duyuruldu aileye katılıyorlar. Kanal D'de 16. yılında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da sezon başı Onur Bay, Merve Oflaz, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik'in peş peşe vedaları izleyiciyi sarsmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi Erler Film yeni oyuncularla görüşme yaparak giden isimlerin ardından kadroyu büyütüyor. Son olarak dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 600. bölümünde kadroya Alexandra rolüyle Emel Özcan katılmıştı. Gelen bilgilere göre Ararat Mor, Mehmet Pamukçu, Seçil Buket Akıncı ve Hüseyin Erkanlı dizinin kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’dan 4 yeni transfer!

    16 yıllık serüveninde kadrosunda pek çok değerli oyuncuyu ağırlayan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği diziye 4 yeni isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgiye göre, Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin yeni bölümlerinde diziye katılan isimlerden olacak. Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya başka isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 12 Kasım Cuma günü 603. bölümüyle Kanal D'de olacak.

    4 YENİ TRANSFER

    Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
    Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
    Ararat Mor 'Kadim'
    Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'

    Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

    Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 4 yeni isim daha dahil oluyor.

        Aktarılan son bilgiye göre, Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin yeni bölümlerinde diziye katılan isimlerden olacak.

        Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya yeni isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 12 Kasım Cuma günü 603. bölümüyle Kanal D'de olacak.

        MESUT VE İDİL ÖLDÜRÜLEN KAĞIT TOPLAYICISI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPIYOR

        Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

            Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.
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