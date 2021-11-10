Adları tek tek duyuruldu aileye katılıyorlar! Arka Sokaklar'dan göz kamaştıracak 4 olay transfer!

Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.