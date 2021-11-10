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    • Magazin
    • 11.11.2021 09:10
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    • 11.11.2021 09:13
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    Bella Hadid'in durumu hiç iyi değil yana yakıla ağladı ve paylaştı 'her gece ağlıyorum vazgeçemiyorum' nesi var bu kızın?

    Yeni nesil süper model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken, estetik olduğu belli olsa da estetik iddialarını sürekli reddeden Bella Hadid, klasikleşen ağlama fotoğrafları serisine bir yenisini ekledi. Son bir kaç yıldır neredeyse her gün ve her gece ağladığını söyleyen Bella Hadid'in derdi nedir bilinmiyor ama pek çok kez sevgilileri hakkında olduğu iddia ediliyor. Hadid'in paylaştığı fotoğrafların altına 'bu kızın nesi var?', 'acilen bir tedavi almalısın' yorumlarında bulunuldu.

    Bella Hadid hüngür hüngür ağladı para var huzur yok!

    Bella Hadid hüngür hüngür ağladı para var huzur yok! Estetik kraliçesi 'her gece ağlıyorum vazgeçemiyorum' nesi var bu kızın?... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid'in sosyal medyadaki ağlama krizlerinin ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Son paylaşımlarıyla Bella Hadid yine olay yarattı. Daha önce sevgilisi yüzünden ağladığı iddia edilen Bella Hadid'in derdi bu kez nedir bilinmiyor. Hadid paylaşımında neredeyse her gün ve her gece ağladığını da ekledi. İşte o kareler...

    Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtti.

    "SENİ, ACINI VE SEVİNCİNİ ANLIYORUM"

    Instagram'da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith'in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına "Seni ve sözlerini seviyorum" yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

        "İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

        "Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin 'Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum' demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız."

        Geçtiğimiz yıl sevgilisi The Weeknd tarafından terk edilen Bella Hadid, sevgilisinin kendisini ima ederek yaptığı şarkıyla şoke olmuştu.

            'LÜTFEN BENİ ARAMA'

            30 yaşındaki Kanadalı şarkısında şu sözler geçiyordu; "Dönüşümüz yok - Eskisi gibi olamıyoruz - Bitti - Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama - Sürekli ilgi istiyorsun - Konuşmadığımız zamanlarda bile basına malzeme veriyorsun - Artık ikimiz de başkalarıylayız - Lütfen beni bir daha arama."

            AĞLADIĞI ANI PAYLAŞTI

            Hadid ise ayrılık acısıyla ve bu şarkıyla sarsılmış durumdaydı. Öyle ki ağladığı anları da paylaşmış ve gündem olmuştu. Hadid'e takipçileri "Değmez" diyerek destek olmuştu.

            TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

            Hadid son olarak ise bir araba arkası yazısını paylaştı. 'Yallah' yazılamasını paylaşan Hadid not olarak ise "Yallaa..." yazınca Türk takipçilerinin oldukça ilgisini çekti.

                Hadid'in bu paylaşımı defalarca kez Twitter'da paylaşıldı ve Hadid gündem oldu.Türk kullanıcılar bu fotoğrafı paylaşıp "Bella'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz yorumlarında bulundu.
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                Haberler Magazin Bella Hadid'in durumu hiç iyi değil yana yakıla ağladı ve paylaştı 'her gece ağlıyorum vazgeçemiyorum' nesi var bu kızın?
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