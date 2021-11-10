Kulüp 2. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? Kulüp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netflix platformunda izleyici karşısına çıktı. İlk sezonuyla izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin oyuncu kadrosunu ve 2. sezon tarihini merak ediyor. Peki, Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Seyma Zengin

Sezer Arıçay

İşte bölüm özetleri;