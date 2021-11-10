Yüzükler takıldı bir ömür söz veriyor! Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Gözlerinin içi parıldayacak!

Dilek ve Taner'in evliliğinin duyurulduğu Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İkilinin evliliğe adım adım yürüdüğü son bölümde Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştı. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden oldu. Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Bunun sonucunda Kenan'ın gerçeklere ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 40. bölüm fragmanında yaşananlar...

TERS TEPİYOR

Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.