Yüzükler takıldı bir ömür söz veriyor! Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Gözlerinin içi parıldayacak!

Dilek ve Taner'in evliliğinin duyurulduğu Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İkilinin evliliğe adım adım yürüdüğü son bölümde Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştı. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden oldu. Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Bunun sonucunda Kenan'ın gerçeklere ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 40. bölüm fragmanında yaşananlar...
TERS TEPİYOR
Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.
İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?
Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?