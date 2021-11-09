Konsere başörtüsüyle çıktı! Justin Bieber’in o görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü!

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren Justin Bieber, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki şarkıcı, bu kez sson konseriyle gündeme geldi.