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    • Magazin
    • 10.11.2021 00:10
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    • 10.11.2021 01:16
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    Konsere başörtüsüyle çıktı! Justin Bieber’in o görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü!

    Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Kanadalı popçu Justin Bieber, bu kez sahne kostümüyle adından söz ettirdi. Sahneye başörtüsü takarak çıkan 27 yaşındaki şarkıcı, herkesi şaşkına çevirdi. Konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Bieber, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcı için hem olumlu hem de olumsuz yorumlarda bulundu. İşte Justin Bieber’in herkesi şaşkına çeviren o görüntüleri...

    Konsere başörtüsüyle çıktı!

    Dünyaca ünlü model Hailey Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren Justin Bieber, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

    Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki şarkıcı, bu kez sson konseriyle gündeme geldi.

    Hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans eden şarkıcının, sahneye başörtüsü takarak çıkması görenleri şaşkına çevirdi.

    Tarzıyla dinleyicilerini şoke eden Bieber, konser görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşmayı ihmal etmedi.

        Bieber'in başörtülü görüntülerine hayranlarından hem olumlu hem de olumsuz yorumlar geldi.

        Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, popçunun neden böyle bir şey yaptığına anlam veremediğini dile getirdi.
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        Haberler Magazin Konsere başörtüsüyle çıktı! Justin Bieber’in o görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü!
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