İrem Derici eski sevgilisiyle bir araya geldi! Keyifli halleri ‘Aşk yeniden’ dedirtti eski defterler tekrar açıldı

İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yi sosyal medya hesabında takipten çıkmasıyla gündem olmuştu. Cem Belevi defterini kapatan Derici, şimdi ise eski aşkı Genco Ecer ile yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Derici, bir dönem aşk yaşadığı Genco Ecer ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.
Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da paylaşılan videoya, yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcısı, eski aşıklar için "Aşk yeniden", "Ağzı kulaklarında İrem" yorumlarında bulundu.