Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.11.2021 23:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 00:37
    ABONE OL

    İrem Derici eski sevgilisiyle bir araya geldi! Keyifli halleri ‘Aşk yeniden’ dedirtti eski defterler tekrar açıldı

    İrem Derici eski sevgilisiyle bir araya geldi! İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi’yi sosyal medya hesabında takipten çıkmasıyla gündem olmuştu. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ancak ‘Arkadaşız’ açıklamasını yapan ikilinin bu hamlesi, “Görünüşe göre 'arkadaşlık' bitti” yorumuna neden olmuştu. Cem Belevi defterini kapatan Derici, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, bir dönem aşk yaşadığı Genco Ecer ile geçirdiği keyifli anları Instagram hesabında yayınladı. İkiliyi görenler ‘Aşk yeniden’ yorumunda bulundu. İşte detaylar...

    Eski sevgilisiyle bir araya geldi! ‘Aşk yeniden’ dedirtti

    İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yi sosyal medya hesabında takipten çıkmasıyla gündem olmuştu. Cem Belevi defterini kapatan Derici, şimdi ise eski aşkı Genco Ecer ile yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

    Derici, bir dönem aşk yaşadığı Genco Ecer ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

    Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da paylaşılan videoya, yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcısı, eski aşıklar için "Aşk yeniden", "Ağzı kulaklarında İrem" yorumlarında bulundu.

        Derici'nin keyifli halleri hayranlarını sevindirirken ikilinin arasında yaşananlar ve ayrılık nedenleri merak konusu oldu.

        İREM DERİCİ – GENCO ECER AŞKININ GEÇMİŞİ!
        İrem Derici, 2018 yılında kendisi gibi şarkıcı olan Genco Ecer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ünlü çift basının karşısına el ele çıkarak mutluluk pozlarını verdikten bir hafta sonra yollarını ayırmıştı.

        İrem Derici, kısa süre aşk yaşadığı Genco Ecer'den ayrıldığını açıklayarak "Sevgilimden bugün ayrıldım. Sebebi ise Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındaki beraberliğimize reklam ilişkisi denmesi. Bunu kabul edemem, benim reklama ihtiyacım yok. . Bu tür haberlerin çoğalmaması için ayrılmayı uygun gördük. Demek ki yeni bir ilişkiye daha hazır değilim " demişti.

            '2. Sayfa' programına konuk olan Genco Ecer ise ilişkisinin bitme nedenini şöyle anlatmıştı: "İrem'le yaşadığımız tabi ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem'e. Bizim ortak noktamız müzikti, o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık.

            Herkesin başına gelebilecek bir durum. Bizim birlikteliğimiz de bir hafta sürdü. Ayrılmamızın belli başlı bir nedeni yok denedik olmadı. Bilmiyorum o birini unutmak için mi yaptı ama bende öyle bir durum yoktu.

            "İREM HİSSETTİKLERİNİ DOLU DOLU YAŞIYOR"
            Bizim en büyük yanlışımız daha yolun başında tanışma aşamasında ortaya çıkmamız oldu. Bizim kameralara el ele çıkma fikrimiz İrem'indi. O daha hissettiklerini dolu dolu yaşayan biri. Ben kameralar karşısında İrem'in yanında çok yeni bir insanım, alışık değilim.
                Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a taziye telefonu
                Haberler Magazin İrem Derici eski sevgilisiyle bir araya geldi! Keyifli halleri ‘Aşk yeniden’ dedirtti eski defterler tekrar açıldı
                    SON DAKİKA