İrem Derici eski sevgilisiyle bir araya geldi! Keyifli halleri ‘Aşk yeniden’ dedirtti eski defterler tekrar açıldı

'2. Sayfa' programına konuk olan Genco Ecer ise ilişkisinin bitme nedenini şöyle anlatmıştı: "İrem'le yaşadığımız tabi ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem'e. Bizim ortak noktamız müzikti, o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık.