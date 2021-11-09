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    • Magazin
    • 09.11.2021 21:19
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    • 09.11.2021 21:19
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    Ünlü müzisyen Yiğit Sarıkaya kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu

    Yeni çıkacak olan teklisinin hazırlıklarını sürdüren başarılı müzisyen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde şarkı çıkarmanın riskli olduğunu belirterek, "Bu dönemde müzik yapmanın riskleri var tabii. Ama birilerinin müzik yapması gerekiyor" diye konuştu.

    Müzisyen Sarıkaya samimi açıklamalarda bulundu

    Konuşmasının devamında kendisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Yiğit Sarıkaya, "Yapacağım işlerde ince eleyip sık dokurum. Hata payını azaltmak benim için önemli" ifadelerini kullandı.

    İlişki yaşamına dair de konuşan Yiğit Sarıkaya, kıskanç olmadığını söyleyerek, "Hatta kıskanç olmamam ilişkilerde bir sorun haline geliyor diyebilirim. Aslında tam tersi; çok umursadığım ve karşımdakinin hayatı, özgürlüğü, idealleri benim için çok değerli olduğu için kıskançlık gibi yoz bi kavramla hayatını kısıtlamak istemem. İdealleri doğrultusunda çiftler birbirlerine saygılı olmalılar" tavsiyesiyle sözlerini noktaladı.

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    Haberler Magazin Ünlü müzisyen Yiğit Sarıkaya kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu
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