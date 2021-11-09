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    • Magazin
    • 09.11.2021 16:19
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    • 09.11.2021 16:19
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    Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir, ne oldu?

    Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos ile dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio olayı güne damgasını vurdu. Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'in katıldığı etkinlikte ünlü oyuncuya bakışları dikkatlerden kaçmadı. Bu anların yer aldığı video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve paylaşıldı. Ardından Jeff Bezos Leonardo DiCaprio'yu etiketleyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir, ne oldu? İşte merak edilenler...

    Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir?

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte Jeff Bezos, Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio karşılaştı. Bu esnada Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışları dikkat çekti. Peki, Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir, ne oldu? İşte haberin detayı...

    JEFF BEZOS SEVGİLİSİ LAUREN SANCHEZ KİMDİR?

    Lauren Wendy Sánchez (19 Aralık 1969 doğumlu) Amerikalı bir haber sunucusu, eğlence muhabiri, medya kişiliği, oyuncu, yapımcı ve girişimcidir.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Sánchez'in eski NFL çizgi uç oyuncusu Tony Gonzalez ile olan ilişkisinden 2001 doğumlu Nikko isimli bir oğlu var. Sanchez, Ağustos 2005'te bir Hollywood ajansı ve William Morris Endeavor Entertainment'ın kurucu ortağı Patrick Whitesell ile evlendi. Whitesell'den bir 2006 doğumlu Evan isimli bir oğlu ve 2008 doğumlu Ella isimli bir kızı var.

    Nisan 2019'da Sánchez ve Whitesell evliliği sona erdi. 2020 itibarıyla Sánchez, Bezos'un kız arkadaşı olarak tanımlanıyor.

    Luaren Sanchez, 19 Aralık 1969 doğumlu televizyon kişiliğidir. 51 yaşındaki Lauren Sanchez çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve sunuculuk yapmasının yanı sıra bazı dizi ve filmlerde de oynamıştır. Oynadığı filmlerde genellikle sunucu ve muhabir olarak rol almıştır.

    2005 yılında Endeavor'un kurucu ortaklarından biri olan ve aynı zamanda Hollywood acentacılık yapan Patrick Whitesell ile evlenmiş ve bu evlilikten Evan ve Ella isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

        Amazon'un hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Jeff Bezos ile ilişkisi 2019 yılında başlamıştır.

        6 Kasım 2021'de düzenlenen LACMA Art+Film Gala'sında Lauren Sanchez'in ünlü aktör Leonardo di Caprio ile samimi pozlar vermesi üzerine viral bir tweet atan ünlü iş adamı, bir fotoğraf paylaşarak "Leo, buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum…" ifadesini kullanmıştır.

        Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti. Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral oldu..
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        Haberler Magazin Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir, ne oldu?
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