Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte Jeff Bezos, Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio karşılaştı. Bu esnada Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışları dikkat çekti. Peki, Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir, ne oldu? İşte haberin detayı...
JEFF BEZOS SEVGİLİSİ LAUREN SANCHEZ KİMDİR?
Lauren Wendy Sánchez (19 Aralık 1969 doğumlu) Amerikalı bir haber sunucusu, eğlence muhabiri, medya kişiliği, oyuncu, yapımcı ve girişimcidir.
İşte hayatına dair bilgiler;
Sánchez'in eski NFL çizgi uç oyuncusu Tony Gonzalez ile olan ilişkisinden 2001 doğumlu Nikko isimli bir oğlu var. Sanchez, Ağustos 2005'te bir Hollywood ajansı ve William Morris Endeavor Entertainment'ın kurucu ortağı Patrick Whitesell ile evlendi. Whitesell'den bir 2006 doğumlu Evan isimli bir oğlu ve 2008 doğumlu Ella isimli bir kızı var.
Nisan 2019'da Sánchez ve Whitesell evliliği sona erdi. 2020 itibarıyla Sánchez, Bezos'un kız arkadaşı olarak tanımlanıyor.
Luaren Sanchez, 19 Aralık 1969 doğumlu televizyon kişiliğidir. 51 yaşındaki Lauren Sanchez çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve sunuculuk yapmasının yanı sıra bazı dizi ve filmlerde de oynamıştır. Oynadığı filmlerde genellikle sunucu ve muhabir olarak rol almıştır.
2005 yılında Endeavor'un kurucu ortaklarından biri olan ve aynı zamanda Hollywood acentacılık yapan Patrick Whitesell ile evlenmiş ve bu evlilikten Evan ve Ella isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir.