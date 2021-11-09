Tuğrul Bey'in buyruğu ola! Alparslan Büyük Selçuklu 2. (36.) bölüm fragmanı: Nice illeri fethedecek!

Aylardır heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyicilerini ağırladı. Heyecan dolu bölümde Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açtı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu başladı. Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

ALPARSLAN'IN KUTLU YOLCULUĞU…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır.